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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США
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Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

6 квітня 2021 року - 12:36

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.

«Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також поінформував Єнса Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Глава держави подякував Генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни – члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

«Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству», – заявив Володимир Зеленський.

Глава Української держави наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Президент.

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