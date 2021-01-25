Президент України провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці між двома державами.

«Іспанія є для України одним з основних торговельних партнерів у Європейському Союзі та зберігає позицію найбільшого у Європі імпортера українських зернових. Ми готові й надалі бути надійним стратегічним постачальником зернової продукції до Іспанії», – наголосив Глава Української держави.

Співрозмовники відзначили важливість проведення четвертого засідання Українсько-іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва цього року у Києві. Домовлено активізувати співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури, цифровізації та кібербезпеки.

Лідери обговорили також боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості для забезпечення України вакциною, яку ліцензували західні країни. Голова іспанського уряду наголосив, що сприятиме Україні в отриманні вакцини як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні ЄС.

Окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною.

«Вдячний іспанській стороні за зусилля та готовність сприяти підписанню цієї довгоочікуваної та взаємовигідної угоди. Очікую вже у найближчі тижні на позитивне рішення ЄС», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив внесок української громади як однієї з найбільших в Іспанії у зміцнення двосторонніх відносин держав та подякував очільнику іспанського уряду за створення належних умов для задоволення культурно-освітніх та соціальних потреб громадян України, які проживають в Іспанії. Педро Санчес наголосив на тому, що Іспанія очікує позитивних результатів від реформ, які проводить Президент України.

Володимир Зеленський подякував за підтримку Іспанією суверенітету й територіальної цілісності України та на прохання іспанської сторони ознайомив з безпековою ситуацією на Донбасі та мирними ініціативами України. Окремо було обговорено стратегічний шлях України до НАТО. Володимир Зеленський розповів про кроки, які робить наша держава для досягнення стандартів Альянсу, і наголосив, що українська армія на сьогодні – одна з найсильніших.

«Наша армія щодня захищає не лише Україну, а й Європу, відбиваючи агресію на сході нашої країни. Ми постійно покращуємо наші стандарти і в майбутньому можемо підсилити НАТО», – зауважив Глава Української держави.

Володимир Зеленський запросив голову уряду Іспанії взяти участь у заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України. Педро Санчес висловив готовність відвідати нашу країну. Зазначимо, що його приїзд може стати першим за останні 30 років візитом Прем'єр-міністра Іспанії до України.