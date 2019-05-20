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Президент України провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки

28 травня 2019 року - 15:05

Президент України провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та привітав його з переконливою перемогою на виборах.

Президент побажав Гітанасу Наусєді успіхів у розбудові Литовської держави.

Він також подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.

Глава держави відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.

Президент України та його литовський колега домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.

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