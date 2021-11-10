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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії

12 листопада 2021 року - 09:01

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.

Глава держави порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.

Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу.

Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності надання доступу до Міхеіла Саакашвілі його матері та близьким.

З огляду на стан здоров’я громадянина України Глава держави також висловив прохання розглянути можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі українських лікарів.

«Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян», – зазначив Володимир Зеленський.

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