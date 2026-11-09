Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наша переговорна група вже в Еміратах, завтра перша зустріч – звернення Президента
Наша переговорна група вже в Еміратах, завтра перша зустріч – звернення Президента

9 листопада 2026 року - 22:18

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

10 листопада 2026 року - 12:28

Українців об’єднує розуміння, що культура й мистецтво дуже потрібні та важливі і є частиною нашої дипломатії – Президент відзначив державними нагородами українських митців і культурних діячів

10 листопада 2026 року - 00:26

На Ставці обговорили виклики через російську операцію проти української енергетики та мостів

9 листопада 2026 року - 23:14

Наша переговорна група вже в Еміратах, завтра перша зустріч – звернення Президента

9 листопада 2026 року - 22:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив державними нагородами представників культурної спільноти
Президент відзначив державними нагородами представників культурної спільноти

9 листопада 2026 року - 23:36

Перейти до всіх галерей

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

10 листопада 2026 року - 12:28

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Глави держави, вже розпочалися переговори в тристоронньому форматі в Абу-Дабі та відбулася зустріч із європейськими представниками.

«Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними. Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Александр Стубб домовилися про подальшу координацію.

Глава держави очікує сьогодні на детальний бриф від української переговорної групи та партнерів щодо перебігу розмови з росіянами.

Президент України подякував усім за допомогу.

Версія для друку