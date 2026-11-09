Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Глави держави, вже розпочалися переговори в тристоронньому форматі в Абу-Дабі та відбулася зустріч із європейськими представниками.

«Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними. Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Александр Стубб домовилися про подальшу координацію.

Глава держави очікує сьогодні на детальний бриф від української переговорної групи та партнерів щодо перебігу розмови з росіянами.

Президент України подякував усім за допомогу.