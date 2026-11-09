Українців об’єднує розуміння, що культура й мистецтво дуже потрібні та важливі і є частиною нашої дипломатії – Президент відзначив державними нагородами українських митців і культурних діячів

З нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками культурної спільноти та відзначив їх державними нагородами.

Президент зазначив, що для кожного культура й мистецтво означають щось своє, але всіх об’єднує розуміння, що ці речі дуже потрібні та важливі.

«Для мене як для Президента, для нас – це голос. Там, де Україну не чутно, там, де не всі говорять, розуміють або дехто не хоче слухати й чути українську, голос мистецтва, культури, живопису, кіно – все те, що надихає всіх нас усередині держави, і те, що звучить сьогодні за кордоном, – має великий вплив», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував українським митцям за те, що вони поширюють у світі правду про події в Україні, а також за підтримку духу українців – військових і цивільних – усередині країни.

Окремо говорили й про захист культурної спадщини. Глава держави зазначив, що наші воїни роблять усе для того, щоб захистити ці об’єкти. Водночас ті, які, на жаль, зазнають пошкоджень унаслідок російських атак, Україна намагається максимально відновлювати.

Зокрема, гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко доповів Володимиру Зеленському про відновлення Успенського собору, покрівля якого зазнала серйозних пошкоджень унаслідок влучання російського дрона в ніч на 15 червня цього року. Дах храму тимчасово накрили плівкою, у жовтні почалися протиаварійні та консерваційні роботи.

Президент також відзначив державними нагородами українських культурних діячів і митців.

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» мамі письменника, перекладача та громадського діяча Володимира Вакуленка, яким його нагороджено, на жаль, посмертно. Володимир Вакуленко був учасником Революції Гідності, займався волонтерством. Під час повномасштабного вторгнення РФ опинився в окупації. Після незаконних обшуків у домі росіяни закатували його.

Ордени Князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали:

Гендиректор компанії «Фільмотехнік» Анатолій Кокуш. Інженер-винахідник у галузі кінематографічної техніки. Розробив унікальні системи, які відкрили нові можливості для динамічної кінозйомки та використовувалися під час створення багатьох відомих світових кінострічок, серед яких «Титанік», «Війна світів», «Дванадцять друзів Оушена», «Король Артур», «Царство небесне», «Трансформери» та «Залізна людина 2». У 2006 році отримав дві премії Американської академії кінематографічних мистецтв за науково-технічні досягнення.

Голова Української кінофундації Андрій Халпахчі. Український кінознавець, гендиректор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» із 1992 року. Понад три десятиліття його діяльність спрямована на розвиток українського кіномистецтва, підтримку молодих кінематографістів, міжнародне представлення українського кіно.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджені:

Гендиректор Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка Андрій Дончик. Режисер фільмів «Володимир Сосюра», «Загибель богів», «Кисневий голод», «Украдене щастя». Автор та режисер понад тисячі телепроєктів, серед яких «Телеманія», «Без табу». Креативний продюсер фільмів «Чужа молитва», «Кіборги. Герої не вмирають», «Кіборги», «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», «Обмін».

Музикознавець, піаніст Анатолій Калениченко та музикант Олег Репецький – одні із засновників Всеукраїнського фестивалю сучасної української пісні та популярної музики «Червона рута».

Також нагороджені:

Кінооператор-постановник, голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк. Понад 40 років працює в українському кінематографі. Серед його робіт – «Все перемагає любов», «Вінчання зі смертю», «Кобзар», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Казка старого мельника» та інші. У 1986 році у складі військової кіногрупи здійснював зйомки в зоні Чорнобильської АЕС у перші дні ліквідації наслідків аварії.

Учасники гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич та Олена Цибульська. За понад 20 років цей гурт виступав у десятках країн та на провідних міжнародних музичних фестивалях. З початку російської агресії у 2014 році та протягом повномасштабної війни «ДахаБраха» послідовно привертає увагу світу до подій в Україні, співпрацює з волонтерськими й благодійними організаціями, підтримує поранених захисників.

Актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Лінартович. Заслужений артист України, офіцер і ветеран. Понад 20 років працює в театрі та кіно. У лютому 2022-го добровільно став на захист України. У січні 2023 року зазнав важкого мінно-вибухового поранення та контузії в боях за Соледар. Створив збірку поезій «Словоспів» і фактично започаткував новий літературний жанр із такою назвою.

Волонтерка, співачка, телеведуча, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Дарія Астаф’єва. З 2022 року активно займається волонтерською діяльністю, допомагає українським воїнам. У 2023-му запустила мобільний застосунок для читання та прослуховування української літератури UnderBooks. У жовтні цього року стала однією з двох читців Радіодиктанту національної єдності.

Громадська діячка, керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і «Той день» Ярослава Гресь. З початком повномасштабного вторгнення РФ стала керівницею та координаторкою фандрейзингової платформи United24, яку ініціював Президент України.

Співзасновниця Українського тижня моди Ірина Данилевська. Понад 25 років формує та представляє світові українську моду. Заснувала Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє». У 2022 році ініціювала глобальну кампанію Support Ukrainian Fashion, що допомогла українським дизайнерам презентувати колекції на міжнародних подіумах під час війни.

Виконавча директорка Української кіноакадемії, співзасновниця та директорка онлайн-платформи Dzyga MDB, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух. Після початку повномасштабної війни Українська кіноакадемія стала одним із важливих майданчиків підтримки української кіноіндустрії. У партнерстві з Netflix та міжнародними партнерами реалізує багаторічні грантові, освітні та менторські програми для українських кінематографістів.

Артистка-солістка Національного ансамблю солістів «Київська камерата» Богдана Півненко. Учасниця та лауреатка міжнародних фестивалів на теренах Європи. Протягом багатьох років активно пропагує новітню українську музику.

Президент також присвоїв почесні звання: «Народний артист України», «Заслужений артист України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений майстер народної творчості України» та «Заслужений працівник культури України».