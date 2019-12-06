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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою

20 грудня 2019 року - 18:20

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Співрозмовники обговорили перебіг імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

Глава держави подякував Анджею Дуді за активну позицію Польщі у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Президент Польщі зазначив, що його держава й надалі виступатиме за продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення суверенітету України.

Лідери приділили окрему увагу питанням забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про кроки, які здійснює Україна з метою укладення нової угоди про транзит російського газу.

Під час розмови відзначено позитивні зрушення у питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на поточний рік.

Співрозмовники торкнулися питань взаємодії в рамках міжнародних і регіональних ініціатив, обговорили пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також узгодили графік двосторонніх заходів на наступний рік.

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