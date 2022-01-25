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Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом.

Лідери обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави – обмінялися наявною інформацією, її оцінками та обговорили шляхи деескалації.

Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації.

«Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом», – наголосив Глава держави.

Президент України відзначив кроки Сполучених Штатів та інших партнерів, які продовжують надавати нам дієву підтримку.

«Ми її відчуваємо. І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за непохитну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні.

«Ми готові обговорювати їх у різних форматах», – зазначив Володимир Зеленський, акцентувавши, що не може бути безпеки у Європі без безпеки України.

Співрозмовники підтвердили єдність позицій щодо важливості продовження політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності. Президент України окремо наголосив, що наша держава виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту. Було приділено увагу крокам, що здійснюються для деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Володимир Зеленський відзначив важливість зусиль Сполучених Штатів у консолідації міжнародної підтримки України. Глава Української держави високо оцінив активну взаємодію зі США у сфері безпеки й оборони, яка сприяє посиленню спроможностей Збройних Сил України.

«Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави», – наголосив Президент.

Лідери обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Під час розмови також ішлося про питання підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів.

Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену за підтримку й запросив його відвідати Україну з візитом: «Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації».

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