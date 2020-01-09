Президент України провів телефонну розмову з Віце-президентом Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем.

«Вдячний за солідарність і співчуття з боку керівництва Євросоюзу. Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані та готові тісно співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок цієї жахливої трагедії», – зауважив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, а українські представники готові брати активну участь у діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

Глава держави повідомив, що 9 січня до Ірану прибув український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп, які вже розпочали роботу.

Крім того, Президент України висловив вдячність за постійну та безкомпромісну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Співрозмовники обговорили ситуацію на сході нашої держави та можливість відвідання Донбасу Жозепом Боррелем.

Володимир Зеленський також запропонував Віце-президенту Єврокомісії скоординувати подальші кроки у реалізації пріоритетів співпраці України та ЄС. «Очікуємо на проведення засідання Ради асоціації в Брюсселі 28 січня поточного року під вашим співголовуванням. Це засідання має підбити підсумки реалізації домовленостей попереднього саміту Україна – ЄС та визначити кроки для успішного наступного саміту влітку цього року», – сказав Президент України.