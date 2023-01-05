Президент України провів відеозустріч із Прем'єр-міністром Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі відеоконференції з Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава Української держави докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики ескалації. Володимир Зеленський переказав Ульфу Крістерссону інформацію про ключові потреби України задля зміцнення сил оборони, щоб вони були готові дати адекватну відповідь на загрози.

Окремо лідери обговорили пріоритети Швеції під час головування в Раді ЄС. Сторони погодилися, що одним із них має бути подальша європейська інтеграція України.

«Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також розповів голові шведського уряду про українську формулу миру та висловився за активну участь ЄС і Швеції, яка головує в Раді Євросоюзу, у реалізації цієї ініціативи, покликаної принести мир Європейському регіону.

Глава держави подякував за надану гуманітарну допомогу та запросив Ульфа Крістерссона продовжити діалог за всіма напрямами під час особистої зустрічі в Києві.

