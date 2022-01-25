Президент України провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау.

Глава держави відзначив важливість здійснення міністром у статусі чинного голови ОБСЄ свого першого закордонного візиту до України та відвідання у його межах району проведення Операції об’єднаних сил.

«Радий вітати вас у статусі чинного голови ОБСЄ. Роль Організації в деокупації українських територій та в підтримці нашої держави вкрай важлива», – наголосив Президент.

Він поінформував про безпекову ситуацію в регіоні, зазначивши, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах, зокрема в Нормандському.

Володимир Зеленський і Збігнєв Рау обмінялися думками та оцінками щодо останніх міжнародних заходів і контактів зі стратегічними партнерами.

Глава держави також привернув увагу до розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, зауваживши, що українська сторона винесла на її розгляд низку важливих ініціатив, що покликані розв’язати нагальні проблемні гуманітарні питання.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці в економіці, енергетиці та інфраструктурі.