Президент України провів зустріч із делегацією американських конгресменів

Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі Джеймса Френча Гілла, Майкла Квіглі та Стівена Лінча, які перебувають в Україні з візитом.

Глава держави наголосив, що такі візити солідарності є потужним сигналом підтримки нашої країни та всього українського народу з боку США. Це особливо важливо напередодні зими, коли держава-агресор планує продовжити ракетний терор проти українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.

«Ми високо цінуємо те, що Республіканська й Демократична партії, адміністрація Президента Джозефа Байдена, а також обидві палати американського Конгресу об’єднані в підтримці України. Це справді потужний сигнал світу про те, що ми переможемо в боротьбі за наші спільні цінності – свободу й демократію», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було обговорено питання продовження дієвої та всебічної підтримки України з боку Сполучених Штатів. У цьому контексті акцентовано на важливості внесення Президентом США Джозефом Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.

«З перших днів широкомасштабного вторгнення підтримка США залишається незмінною, це допомогло об’єднати світ навколо України. Продовження такої допомоги є запорукою успіху нашої країни в боротьбі з російською агресією», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також докладно поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України. У цьому контексті було предметно обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги нашій державі у сфері безпеки й оборони.