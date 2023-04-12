Президент України провів зустріч із делегацією сенаторів Сполучених Штатів Америки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

Вітаючи сенаторів, Глава держави подякував їм за візит в Україну, що є важливим сигналом підтримки нашої країни та українського народу.

Володимир Зеленський відзначив потужну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні.

«Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто Президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв’язаній Росією війні», – наголосив він.

Глава держави поінформував делегацію Сенату про ситуацію на передовій і поділився оцінками щодо її розвитку в найближчій перспективі.

У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі.

Президент окремо наголосив на тому, що Україна потребує потужної оборонної підтримки саме сьогодні, а в питанні забезпечення сил оборони необхідною військовою технікою й озброєнням не має бути жодних обмежень.

«Ми боремося за спільні цінності – свободу й демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації у Європі та в усьому світі», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що продовження такої комплексної підтримки – оборонної й фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором. При цьому було зазначено, що Україна забезпечує необхідний контроль за використанням коштів американських платників податків і наданого озброєння та відкрита до повної взаємодії з партнерами в цьому питанні.