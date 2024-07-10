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Президент України провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідерами обох партій

10 липня 2024 року - 21:40

Президент України провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідерами обох партій

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у складі лідера Демократичної партії в Сенаті Чака Шумера та лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла, а також сенаторів від обох партій.

Глава держави подякував Президенту США, обом палатам Конгресу, обом партіям та всьому американському народу за незмінну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Він також відзначив двосторонню безпекову угоду між Україною та США, підписану з Джозефом Байденом місяць тому.

Володимир Зеленський розповів про посилення ракетного терору Росії проти українських міст і об’єктів критичної інфраструктури та про те, що сьогодні в лікарні помер хлопчик, який на момент удару російських окупантів по «Охматдиту» перебував у реанімації.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку з боку США.

Президент України нагородив Чака Шумера і Мітча Макконнелла орденами «За заслуги» І ступеня.

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Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25
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