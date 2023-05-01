Президент України провів зустріч із Головою парламенту Португальської Республіки  

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою парламенту Португалії – Асамблеї Республіки – Аугушту Сантушем Сілвою, який прибув до Києва з візитом на чолі парламентської делегації.

Глава держави подякував Аугушту Сантушу Сілві, парламенту й уряду країни за ухвалені рішення та практичні кроки на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, було відзначено важливість підтримки з боку Португалії рішення про надання нашій державі статусу кандидата на членство ЄС, євроатлантичного курсу України та зміцнення ЗСУ.

Володимир Зеленський також висловив подяку Португалії за надання прихистку десяткам тисяч українців, які були змушені шукати порятунку від війни. «Найголовніше, я хотів би подякувати вашому суспільству, яке завдяки діям уряду й парламенту було об’єднане в підтримці України та українців. Це дуже важливий сигнал віри в Україну», – зазначив він.

Президент України обговорив з Головою Асамблеї Республіки взаємодію між Україною та Португалією на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО. Глава держави наголосив на важливості початку переговорів до кінця поточного року про вступ до ЄС.

«Це стане потужним стимулом для українського суспільства й українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО, зокрема щодо створення механізму дієвих безпекових гарантій на період до набуття нашою державою членства в Альянсі.

Окрему увагу було приділено імплементації української формули миру. Президент подякував за підтримку Португалією мирних ініціатив нашої держави, зокрема в межах ООН.

«Україна зацікавлена в залученні якомога ширшого кола країн до проведення Глобального саміту миру», – відзначив Глава держави. Він висловив сподівання, що Португалія активно підтримає зусилля України з підготовки саміту миру.

Володимир Зеленський подякував за надану Португалією безпекову підтримку, зокрема передачу танків Leopard 2. Він поінформував делегацію португальського парламенту про першочергові потреби українських захисників у контексті підготовки до контрнаступу. Президент висловив сподівання, що уряд і парламент Португалії зможуть ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій.

Під час зустрічі наголошувалося на налаштованості нашої держави на зміцнення політичного діалогу з Португальською Республікою. Було окремо обговорено двосторонні заходи високого рівня на найближчий час.