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Єдність допомагає нам усім ставати сильнішими, зміцнювати свободу й рухатися до перемоги – Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками громадськості Канади 
Єдність допомагає нам усім ставати сильнішими, зміцнювати свободу й рухатися до перемоги – Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками громадськості Канади 

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Президент України провів зустріч із Головою Суверенної Ради Судану

23 вересня 2023 року - 16:03

Президент України провів зустріч із Головою Суверенної Ради Судану

В аеропорту «Шеннон» (Ірландія) Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.

Глава держави подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

Володимир Зеленський запросив Абдель Фаттаха аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.

Лідери двох держав також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африканського континенту.
 

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