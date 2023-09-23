Президент України провів зустріч із Головою Суверенної Ради Судану

В аеропорту «Шеннон» (Ірландія) Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.

Глава держави подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

Володимир Зеленський запросив Абдель Фаттаха аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.

Лідери двох держав також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африканського континенту.

