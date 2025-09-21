Президент України провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом.

Глава держави подякував Його Величності за гуманітарну підтримку України та готовність її продовжувати.

Під час зустрічі говорили про участь Швеції у відбудові України. Президент зазначив, що Росія завдає постійних ударів по цивільних об’єктах та критичній інфраструктурі.

Окремо йшлося про підтримку реформи шкільного харчування, яку реалізують в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської. Україна розраховує на внесок Швеції у її подальше впровадження.