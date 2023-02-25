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Зустріч Президента України з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
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Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія

26 лютого 2023 року - 17:29

Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, який прибув з візитом у нашу країну.

Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, Глава Української держави відзначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як важливе свідчення підтримки України, особливо в дні річниці початку повномасштабної агресії. Наскільки я знаю, це перший візит за понад 30 років нашої незалежності. Розраховую, що він надасть нового імпульсу подальшій активізації нашого взаємовигідного діалогу», – наголосив Президент. 

Володимир Зеленський подякував уряду Саудівської Аравії за відчутну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, що триває: «Хочу передусім подякувати вам за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Це дуже важливо для нас і наших людей, нашого суспільства». 

Під час перемовин було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Глава держави запросив Королівство Саудівська Аравія взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Президент окремо зазначив, що попри продовження збройної агресії наша країна й далі робить свій внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо залучення Саудівської Аравії до української ініціативи щодо постачання зерна в країни Африки, які потерпають від голоду.

На зустрічі відбувся обмін думками щодо участі саудівської сторони у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

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Зустріч Президента України з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія

26 лютого 2023 року - 17:10
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