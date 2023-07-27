Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Вітаючи очільника уряду Катару в Києві, Глава Української держави відзначив важливість першого візиту катарського посадовця в Україну, а також подякував Катару за підтримку нашої держави та надану українському народу гуманітарну допомогу.

«Цінуємо цей візит і вважаємо його важливим проявом підтримки та солідарності Катару з нашою державою. Щиро вдячні за всю отриману від Катару допомогу», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані переказав вітання від Еміра Катару й повідомив про намір цієї держави виділити 100 млн дол. США на підтримку гуманітарних потреб України.

Президент України поінформував співрозмовника про щоденні ракетні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, та цивільну портову інфраструктуру. У цьому контексті сторони обговорили подальші кроки на шляху забезпечення глобальної продовольчої безпеки та продовження безпечного функціонування «зернового коридору».

Особливу увагу було приділено питанням реалізації Української формули миру та Плану відбудови України. Глава держави окремо наголосив на можливостях для катарських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації конкретних програм розвитку та відновлення нашої країни.