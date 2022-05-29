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Президент України провів зустріч з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції

30 травня 2022 року - 18:21

Президент України провів зустріч з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції

Президент Володимир Зеленський прийняв міністра з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонну, яка перебуває в Україні з візитом.

Глава держави відзначив важливість візиту пані міністра в Україну, що є черговим проявом підтримки нашої країни з боку Французької Республіки.

«Хочу подякувати вам, Франції та Президенту Еммануелю Макрону за підтримку України, за постійну підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили визначальні для перемоги нашої країни питання: допомогу в озброєнні, посилення санкцій та наближення нашої держави до членства в ЄС. Окрему увагу було приділено проблематиці розблокування українських портів з метою запобігання глобальній продовольчій кризі.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на лідерство Франції в нашій боротьбі з російським агресором і захисті європейських цінностей.

У межах зустрічі було наголошено на необхідності якнайшвидшого запровадження чергового, шостого пакету санкцій проти РФ з боку ЄС.

Президент зазначив, що Україна розраховує на підтримку з боку Франції рішення лідерів Європейського Союзу про надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС у червні.

«Ми неодноразово чули, що дружня Франція бачить Україну у Європейському Союзі», – сказав Володимир Зеленський.

Під час обговорення використання Росією питання продовольчої безпеки як зброї у війні проти України Глава держави закликав французьких партнерів не піддаватися на шантаж агресора та тиск з метою отримати послаблення у запроваджених проти Москви санкціях.

Президент наголосив, що Україна розраховує на активну участь Франції у процесі повоєнної відбудови.

Окремо Володимир Зеленський подякував за фінансову підтримку нашої держави та допомогу уряду Франції у лікуванні поранених українських військових.

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