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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Візит Президента України до Канади
Візит Президента України до Канади

2 липня 2019 року - 15:47

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Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади

2 липня 2019 року - 15:33

Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади

У рамках візиту до Канади Президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто зустрівся з Міністром закордонних справ цієї країни Христею Фріланд.

Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема «Великої сімки» та ООН.

Володимир Зеленський і Христя Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

Президент України також висловив вдячність Міністру закордонних справ Канади за організацію представницької міжнародної Конференції з питань реформ в Україні, яка розпочалася сьогодні в Торонто.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.

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Візит Президента України до Канади

2 липня 2019 року - 15:47
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