Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади

У рамках візиту до Канади Президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто зустрівся з Міністром закордонних справ цієї країни Христею Фріланд.

Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема «Великої сімки» та ООН.

Володимир Зеленський і Христя Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

Президент України також висловив вдячність Міністру закордонних справ Канади за організацію представницької міжнародної Конференції з питань реформ в Україні, яка розпочалася сьогодні в Торонто.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.