Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини

Президент України Володимир Зеленський прийняв федерального міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок.

На початку зустрічі Глава держави наголосив на важливості цього візиту, зокрема, на тлі напруженої ситуації навколо кордонів України.

У цьому зв’язку він висловив подяку уряду Німеччини за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого – превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі.

«Без досягнення миру в Україні не може йтися про безпеку Європи», – сказав Володимир Зеленський.

Значну увагу під час зустрічі приділили питанням зміцнення енергетичної безпеки України. Президент наголосив, що «Північний потік – 2» є геополітичним проектом та зброєю, що спрямована як проти нашої держави, так і проти всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проекту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування.

Співрозмовники відзначили спільність підходів України та ФРН до розбудови взаємодії у сфері енергетики, зокрема щодо «зеленої» трансформації та відновлюваних джерел енергії. Було зазначено, що практичній реалізації спільних пріоритетів сприятиме відкриття Німеччиною в Києві офісу для реалізації українсько-німецьких проектів у водневій енергетиці.

Також було наголошено на необхідності спільного здійснення конкретних кроків з метою зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого, гарантування довгострокового транзиту газу територією нашої держави.

Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено на важливості закріплення європейської перспективи нашої держави та висловлено сподівання на відповідну підтримку з боку ФРН.

Під час зустрічі сторони також відзначили символічність того факту, що візит Анналени Бербок в Україну відбувається в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.