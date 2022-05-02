Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ Данії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофодом.

Глава держави зазначив, що Україна високо цінує підтримку з боку Данії, та нагадав, що нещодавно у Києві відбулася його плідна зустріч з Прем’єр-міністром країни Метте Фредеріксен.

«Важливо, що співпраця між нашими державами є справді динамічною та плідною», – наголосив Володимир Зеленський і привітав відновлення діяльності Посольства Данії у Києві.

Президент зробив акцент на тому, що зараз Україна потребує максимальної оборонної допомоги.

«Я знаю, що Данія вже багато зробила в цьому питанні й продовжує робити», – сказав він.

Глава держави наголосив на важливості cкоординованої протидії агресору на санкційному треку. За його словами, Україна цінує активну позицію Данії щодо обмежувальних заходів ЄС проти РФ та розраховує на подальшу активну роль Копенгагена в санкційному тиску.

Володимир Зеленський також висловив переконання у підтримці України з боку Данії на шляху до членства в ЄС.

Значну увагу сторони приділили питанню фінансової допомоги економіці нашої країни. Президент високо оцінив готовність данської сторони відіграти провідну роль у відновленні Миколаєва разом з іншими міжнародними партнерами.

Глава держави відзначив допомогу уряду Данії в розчищенні та відбудові звільнених українських міст шляхом передачі відповідної будівельної техніки. Цей крок – один із результатів домовленостей, досягнутих під час нещодавніх перемовин з Прем’єр-міністром Данії.

На зустрічі також обговорили подальшу спільну роботу над притягненням агресора до відповідальності за злочини на території нашої держави.