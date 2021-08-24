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Президент України провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США

2 вересня 2021 року - 10:05

Президент України провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі Сполучених Штатів Америки.

Глава держави подякував американській делегації, яка була представлена на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя відновлення незалежності України та першому саміті Кримської платформи.

Президент України відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства та базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах.

«Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень», – сказав він.

Глава держави запропонував американській стороні долучитися до реалізації презентованого ним у Вашингтоні Плану трансформації української економіки.

Володимир Зеленський також ознайомив представників Конгресу з реформами, що впроваджуються в Україні.

«Ми робимо рішучі кроки для прискорення реальної трансформації України та маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою», – наголосив Глава держави.

Значну увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації навколо України та в регіоні, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Окремою темою для діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту «Північний потік – 2».

«Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США щодо «Північного потоку – 2» можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання», – переконаний Володимир Зеленський.

Президент також висловив зацікавленість України у розширенні співпраці зі Сполученими Штатами в освітній сфері.

Також він подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і зауважив, що розраховує на підтримку США у створенні мережі лікувально-реабілітаційних центрів для військових в Україні.

Крім того, під час розмови сторони обговорили події в Афганістані й кроки, які здійснюють Україна та Сполучені Штати Америки для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Співголова Українського кокусу Марсі Каптур зі свого боку відзначила активність, амбіційність та лідерство Президента України у здійсненні масштабних перетворень та реформ в Україні, що не вдавалося раніше.

Вона запевнила Президента у підтримці територіальної цілісності й суверенітету України та всіх позитивних перетворень у нашій державі.

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