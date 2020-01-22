Президент України провів зустріч з Європейським комісаром з питань сусідства та розширення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Європейським комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, який перебуває з візитом в Україні.

Під час зустрічі співрозмовники детально обговорили співпрацю України та Європейського Союзу й узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік. Серед них – підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері, взаємодія у рамках «Європейської зеленої угоди», початок системного оновлення додатків до Угоди про асоціацію.

«Дякую за постійну підтримку євроінтеграційного курсу України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави», – зазначив Президент.

Сторони обговорили прогрес у реалізації системних реформ в Україні, зокрема в контексті імплементації Угоди про асоціацію, та домовилися про подальшу підтримку з боку ЄС для забезпечення економічного зростання країни.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна чекає на інвестиційну підтримку Європейського Союзу та держав – членів ЄС. Він також поінформував Олівера Варгеї про співпрацю України з МВФ.

«У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми детально обговорюємо всі економічні ініціативи та законопроекти, які допоможуть пришвидшити економічне зростання України», – зазначив Глава держави.