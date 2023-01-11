Президент України провів зустріч зі cпікером Саейму Латвійської Республіки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Саейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом.

Глава держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні з боку Латвії в умовах повномасштабної війни з Росією.

«Латвія є прикладом незламної рішучості в допомозі Україні. Ви чудово розумієте сутність кремлівського режиму, масштабність загроз Росії», – наголосив Президент України, вітаючи спікера Саейму.

Зі свого боку Едвардс Смілтенс наголосив, що його держава продовжить усебічну підтримку України.

Президент України поінформував спікера Саейму Латвії про розвиток ситуації на передовій та відзначив важливість оперативного ухвалення партнерами рішень щодо забезпечення ключових безпекових потреб нашої держави.

Під час зустрічі було наголошено на важливості ролі Латвійської Республіки як адвоката європейської та євроатлантичної інтеграції України серед партнерів у ЄС і НАТО.

«Хочу подякувати вам за те, що ви активно працюєте разом з іншими партнерами та об’єдналися задля досягнення нашої спільної амбітної мети», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що така підтримка нашої держави допоможе сформувати сприятливі передумови для вступу до ЄС і НАТО, щоб набути членства в організаціях у максимально стислі терміни, щойно обставини це дозволять.

«Окремо хочу подякувати Саейму Латвійської Республіки, Президенту, урядові вашої держави. Ми вдячні, що ви послідовні в партнерстві й надзвичайно відповідально ставитеся до розвитку наших історично дружніх відносин», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив важливість рішення Латвії щодо долучення до відбудови українських об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок російського вторгнення: «Високо цінуємо рішення Латвії про участь у відновленні інфраструктури Чернігівської області».

Окремо сторони обговорили питання притягнення до відповідальності всіх винних в агресії проти України, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також формування національних та міжнародних правових механізмів компенсації шкоди, завданої Україні внаслідок російської війни.

Глава держави подякував Латвії за теплий прийом українців, які були змушені залишити батьківщину через російське вторгнення.