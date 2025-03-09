Президент України провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Під час офіційного візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський у Джидді провів зустріч зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Глава держави подякував за продовження діалогу та запрошення відвідати Саудівську Аравію, особливо в час священного місяця Рамадан.

Володимир Зеленський відзначив зусилля цієї країни в пошуку шляхів для досягнення справедливого й тривалого миру, зокрема організацію зустрічі делегацій України та США, що відбудеться 11 березня в Джидді. Президент наголосив, що Україна хоче якнайшвидше досягти миру й налаштована на конструктивний діалог.

На зустрічі Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд, зокрема, обговорили можливе посередництво Саудівської Аравії у звільненні військових і цивільних полонених і поверненні депортованих дітей, а також перспективи для посилення роботи в цьому напрямі.

Лідери обмінялися думками щодо форматів гарантій безпеки й того, якими вони мають бути для України, щоб війна не повернулася знову. Глобальні та регіональні виклики безпеці стали окремою темою переговорів.

Володимир Зеленський розповів про наміри України продовжити нарощування власного оборонного виробництва для зміцнення держави та можливі спільні проєкти в цій сфері.

Крім того, Україна зацікавлена в активізації співпраці в торговельно-економічній та енергетичній галузях, а також в інвестиціях Саудівської Аравії та її участі у відбудові нашої країни. Спадкоємний принц підтвердив наміри інвестувати в Україну та її майбутнє.

