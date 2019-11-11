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Президент України провів зустріч зі спікером парламенту Литви

27 листопада 2019 року - 17:17

Президент України провів зустріч зі спікером парламенту Литви

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом.

Глава держави подякував за тверду позицію литовського парламенту щодо підтримки України та відзначив відповідні ініціативи литовських депутатів.

«Ми знаємо, що ухвалено вісім резолюцій Сеймасу на підтримку України. Ми це дуже цінуємо. Як і визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом. Для нас це важливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів про тимчасові КПВВ, зведені на адмінмежі з Кримом. «Приїжджайте й подивіться, якого вони рівня, – вони європейські, зручні й потрібні для людей», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський окремо привітав діяльність депутатської групи ProUkraine та «Групи друзів українського Криму» у Сеймасі Литви.

Глава Української держави також висловив подяку за незмінну солідарність Литовської Республіки з Україною у рамках міжнародних парламентських форматів, передусім у Парламентській асамблеї Ради Європи. У цьому контексті він високо оцінив започаткування ініціативи «Балтік плюс» у ПАРЄ.

«Для України дуже важлива тверда підтримка Литви в ПАРЄ», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливій ролі міжпарламентської співпраці та привітав традиційно активні робочі контакти між парламентами України та Литви.

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Офіційний візит Президента України до Литви

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