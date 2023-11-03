Президент України разом із Президенткою Єврокомісії привітав українських залізничників із їхнім професійним святом

З нагоди Дня залізничника Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистих заходах на Центральному залізничному вокзалі Києва та вручив державні нагороди працівникам галузі.

Разом із Главою держави участь у церемонії відзначення українських залізничників взяла Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до нашої країни.

Володимир Зеленський наголосив у виступі, що залізничники допомагають Україні вистояти в повномасштабній російській війні.

«Наша залізниця – це значно більше, ніж господарство. Це гарантія, що наші люди, наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця – це гарантія, що області України, наші міста, села в різних частинах нашої держави навіть під обстрілами російських терористів об’єднані в один простір життя з необхідними сервісами та товарами», – сказав Президент.

Глава держави подякував усім працівникам і працівницям української залізниці, які, попри небезпеку, працюють заради держави та цінностей, що об’єднують усю Європу попри спроби ворога зруйнувати наші життя.

«Українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей із районів бойових дій. Наша залізниця, ви всі змогли перевезти тільки від початку цього року понад 120 мільйонів тонн вантажів, зокрема й глобально важливих вантажів, як-от продовольство», – зазначив він.

Володимир Зеленський висловив вдячність країнам-партнерам і, зокрема, Європейському Союзу за підтримання залізничних шляхів солідарності.

«Від початку повномасштабної війни наші залізничники змогли побудувати життєво важливі маршрути, яких Україна потребувала десятки років. Це маршрути з Польщею, Румунією, Молдовою. Українські залізничники додають Європі внутрішньої інтегрованості, внутрішніх зв’язків», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідали понад 500 делегацій, що є вагомим внеском наших залізничників у єдність світу.

За його словами, українські залізничники виконують також важливу гуманітарну роботу, яка демонструє нашу людяність іншим країнам.

«Наші медичні потяги – а це фактично госпіталі на залізниці – рятують життя та перевозять поранених, постійно допомагають зберегти життя людей», – зауважив Президент.

Також Глава держави розповів про потяг, який дає змогу готувати 10 тисяч порцій їжі на добу для людей на території, що постраждала від бойових дій або від стихійного лиха.

«Для України ця війна за незалежність дійсно війна народна. Мільйони людей воюють і працюють для збереження нашого вільного способу життя та України як органічної частини Європи, нашого спільного великого дому. Ми захистимо Україну – я абсолютно в цьому впевнений: немає навіть сумніву, – захистимо нашу незалежність! І я дякую всім, чия робота додає Україні сили», – наголосив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять 530 залізничників, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Зі свого боку Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна може пишатися працівниками своєї залізниці, які від початку російської агресивної війни проти України невтомно трудяться в дуже складних умовах.

«Ви допомагаєте своїм співгромадянам знаходити прихисток у Європейському Союзі та потім повертатися додому. Ви доставляєте життєво важливу продукцію з України для всього світу. Ви з’єднуєте свою країну та її народ. Ви продовжуєте лінію життя», – наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що під час повномасштабної війни шість разів відвідувала Україну, користуючись послугами залізниці. Президентка Єврокомісії подякувала українським залізничникам за їхній професіоналізм, віддану працю та теплоту.

За вагомий особистий внесок у розвиток залізничного транспорту, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в забезпеченні функціонування об’єктів залізничної інфраструктури в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю Володимир Зеленський відзначив залізничників державними нагородами. Зокрема, Президент України вручив 14 працівникам сфери залізничного транспорту ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, ще один залізничник отримав почесне звання «Заслужений працівник транспорту України».