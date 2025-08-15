Президент України та лідери інших європейських країн, ЄС і НАТО скоординували позиції перед зустріччю з Президентом США

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Лідери скоординували позиції перед початком переговорів із Президентом США Дональдом Трампом, що відбудуться сьогодні у Вашингтоні.

Володимир Зеленський подякував партнерам за їхні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та активну участь у дипломатичній роботі.

Всі учасники зустрічі відзначили важливість спільної позиції щодо майбутньої мирної угоди. Вони наголосили на чіткій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та неприйнятності зміни міжнародно визнаних кордонів держав силою.

Лідери привітали готовність США взяти участь у гарантуванні безпеки для України. Одним із ключових питань на переговорах із Президентом Трампом буде спільна участь Сполучених Штатів і Європи у створенні майбутньої архітектури безпеки для України, а отже, і для всього Європейського континенту.

У спільній зустрічі лідерів України, інших європейських країн, ЄС і НАТО з Президентом США також візьмуть участь Президент Франції Емманюель Макрон і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.