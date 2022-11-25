Президент України та Прем'єр-міністр Бельгії обговорили реалізацію ініціативи Grain from Ukraine та підписали декларацію щодо підтримки членства нашої держави в ЄС і НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Вітаючи очільника уряду Бельгії в Україні, Володимир Зеленський відзначив, що цей візит відбувається в день, коли наша держава вшановує памʼять мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років.

«І тоді, і зараз геноцидна політика Кремля щодо до наших громадян, до суспільства, до держави спрямована на тотальне підкорення й знищення народу України. Але зараз російська геноцидна політика вийшла далеко за межі нашої держави, нашого континенту й загрожує мільйонам людей у багатьох країнах світу. Росія зробила все, щоб продовольча криза, яка була спровокована саме блокадою українських портів і війною проти нашої держави, стала надзвичайно гострою для багатьох країн світу», – зазначив Президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Александром Де Кроо.

Володимир Зеленський наголосив, що наша держава разом із партнерами робить усе, щоб зняти гостроту цієї продовольчої кризи.

«І я вдячний Бельгії та особисто пану Премʼєр-міністру за дієву солідарність у цих умовах. Одним із головних питань, яке ми сьогодні обговорили, з якого почали, стала наша ініціатива Grain from Ukraine. Бельгія підтримала її першою – приєдналася, надаючи фінансування для здійснення гуманітарного постачання продовольства до країн, яким дуже складно», – розповів Глава держави.

Він висловив переконання в тому, що завдяки спільним зусиллям мільйони людей у найбідніших країнах Африки й Азії будуть врятовані від голоду та повʼязаних із ним соціальних катаклізмів.

«Україна завжди була й залишиться гарантом світової продовольчої безпеки, і навіть у таких жорстких умовах війни українське лідерство працює заради глобальної стабільності», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань міждержавної взаємодії, оборонну підтримку, а також посилення санкцій проти Росії за терор і дестабілізацію глобальних відносин.

«Ми цінуємо, що Бельгія є лідером за обсягом заморожених російських активів – 50 мільярдів євро, навіть більше. Важливо, щоб активи держави-терориста були спрямовані на компенсацію шкоди від її терору. Маємо зробити все для того, щоб це відбулося якнайшвидше», – зазначив Глава держави.

Президент поінформував Прем'єр-міністра Бельгії про стан енергетичної системи України після російських ракетних ударів і потреби нашої держави в цій сфері.

«Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства, для України загалом», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави висловив подяку Бельгії за надану військову допомогу та звернувся з проханням про її розширення. Президент також подякував голові бельгійського уряду за допомогу в розмінуванні українських територій.

Співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.

«Я дякую Бельгії й пану Премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат», – заявив Президент України.

Зі свого боку Александр Де Кроо зазначив, що для нього велика честь бути в Україні й засвідчити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

«Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні часи війни. Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля», – наголосив він.

Як зазначив Александр Де Кроо, в умовах, коли Росія почала знищувати цивільну інфраструктуру, позбавляючи населення України електро- та водопостачання, необхідно й далі підтримувати українців, оскільки попереду надзвичайно складна зима.

«Ми постачаємо генератори, надаємо допомогу вашим школам, лікарням, і сподіваємося, що це додасть вам стійкості в ці складні часи», – сказав він.

Прем'єр-міністр Бельгії також зауважив, що його країна охоче підтримала надзвичайно важливу ініціативу Президента України Grain from Ukraine.

«Ця ініціатива дає змогу запобігти можливим проблемам із продовольчим забезпеченням в окремих африканських країнах. Крім того, це підтримує вашу економіку, Україну в цей складний період», – наголосив Александр Де Кроо.