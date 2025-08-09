Президент України та Прем’єр-міністр Естонії обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, щоб обговорити дипломатичну активність для закінчення війни.

Глава держави подякував за підтримку та поінформував про дипломатичну роботу України з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки. Лідери підтвердили спільне бачення: рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі.

Окрему увагу під час розмови приділили обговоренню справ на рівні Євросоюзу, зокрема ситуації в переговорах щодо вступу України до ЄС. Президент відзначив принципову позицію Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови. Не може бути розділень і несправедливості на цьому шляху.