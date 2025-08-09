Президент:

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента

9 серпня 2025 року - 08:51

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами

9 серпня 2025 року - 15:32

Президент України та Прем’єр-міністр Естонії обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни

9 серпня 2025 року - 14:38

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили кроки та координацію з партнерами задля закінчення війни

9 серпня 2025 року - 14:13

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента

9 серпня 2025 року - 08:47

Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, щоб обговорити дипломатичну активність для закінчення війни.

Глава держави подякував за підтримку та поінформував про дипломатичну роботу України з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки. Лідери підтвердили спільне бачення: рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі.

Окрему увагу під час розмови приділили обговоренню справ на рівні Євросоюзу, зокрема ситуації в переговорах щодо вступу України до ЄС. Президент відзначив принципову позицію Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови. Не може бути розділень і несправедливості на цьому шляху.

