Президент України та Президентка Бундестагу Німеччини обговорили військову й гуманітарну підтримку українців, спільне виробництво дронів і євроінтеграцію

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.

Глава держави подякував ФРН, Федеральному канцлеру Фрідріху Мерцу та особисто Юлії Кльокнер за підтримку України. Володимир Зеленський відзначив також ухвалену Бундестагом резолюцію з нагоди четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми вдячні також і за енергетичну підтримку впродовж цієї довгої, складної зими із сотнями викликів у ці місяці. І ми вдячні, що ми були не наодинці, свій внесок зробила й Німеччина. Вдячні від усіх наших українців. І скажу відверто, розслаблятися – немає в нас просто часу на це. І ми вже підготували плани енергетичної стійкості на наступний рік», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч становитиме рекордні 11,5 млрд євро. Особлива увага – посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.

Крім того, ішлося про нарощування спільного виробництва дронів. Це зміцнить не лише Україну й Німеччину, а і Європу загалом. Президент України зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько-німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.

Сторони говорили й про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президентка Бундестагу запевнила, що ці події не вплинуть на допомогу Україні з боку Німеччини.

«У той час як світ дивиться в напрямку Ірану, ми, німці, дивимося в бік України, ми вас не забуваємо. І тому я дуже свідомо поїхала сюди цього разу для того, щоб чітко сказати, що на п'ятому році загарбницької війни, у якій ви перебуваєте, ми не втомлюємося. І ми знаємо, що це не лише боротьба України. Мова про більше – про територіальну цілісність, про самовизначення, про демократію. І ми також знаємо: і Німеччина, і інші європейські країни теж на прицілі в Росії», – сказала Юлія Кльокнер.

Під час зустрічі також обговорили підготовку до наступної зустрічі делегацій України, США та Росії, яку довелося відкласти через події навколо Ірану.

Особливий фокус – на європейських питаннях. Зокрема, ішлося про вступ України до Євросоюзу, розблокування 20-го пакета санкцій і реалізацію домовленості про виділення Україні 90 млрд євро на найближчі два роки.

«Німеччина зробила, я думаю, один із найсильніших внесків у те політичне рішення, яке було в кінці минулого року щодо виділення 90 мільярдів на посилення України в боротьбі за незалежність. Дякуємо», – наголосив Володимир Зеленський.