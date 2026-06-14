Президент України та Вселенський Патріарх обговорили російські удари по Києво-Печерській лаврі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт Групи семи.

Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі – святині не лише України, а й православ’я загалом – це варварство, якому немає виправдання.

Володимир Зеленський і Патріарх Варфоломій обговорили можливі формати для особистих зустрічей.

Президент запросив Його Всесвятість до України й подякував за молитви за нашу країну та людей.