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Президент України та Вселенський Патріарх обговорили російські удари по Києво-Печерській лаврі

15 червня 2026 року - 20:22

Президент України та Вселенський Патріарх обговорили російські удари по Києво-Печерській лаврі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт Групи семи.

Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі – святині не лише України, а й православ’я загалом – це варварство, якому немає виправдання.

Володимир Зеленський і Патріарх Варфоломій обговорили можливі формати для особистих зустрічей.

Президент запросив Його Всесвятість до України й подякував за молитви за нашу країну та людей.

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