Президент України у Брюсселі провів зустріч із Королем Бельгії Філіпом I

У Брюсселі відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського у Його Величності Короля Королівства Бельгія Філіпа I.

Глава Української держави висловив подяку Королю Філіпу, уряду Бельгії та всьому бельгійському народові за всебічну підтримку, яка надається Україні з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора.

Окремо Президент подякував за допомогу українським громадянам, які через російську війну були вимушені тимчасово залишити батьківщину та знайшли прихисток у Бельгії.

Володимир Зеленський також розповів про формулу миру, що покликана повернути справедливий мир в Україну.

Президент передав фрагмент збитого в Україні російського літака Су-25. Українські пілоти написали на ньому «Разом переможемо».