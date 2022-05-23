Президент України в Давосі: Для окупації не існує поняття відстані, найважливіше – із самого початку зупиняти будь-якого агресора

Україна сьогодні воює за свободу й незалежність, за цінності всього людства, тож країни вільного світу мають підтримувати нашу державу, щоб із жахами війни не довелося зіткнутися їхнім громадянам. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

«Наше завдання – щоб світ не втомлювався від війни та підтримував Україну, тому що ми воюємо за ті цінності, якими люди живуть, якими дихають, як киснем», – зазначив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, Україна очікує від Заходу підтримки, зокрема необхідної оборонної та фінансової допомоги, а також посилення санкційної політики щодо Росії.

«Для окупації не існує поняття відстані. Найважливіше – на самому початку зупиняти будь-якого агресора, – сказав Президент.

«Першою є Україна. Вона на кордоні з РФ, яка сьогодні наступає. Якщо ми впадемо, якщо Україна не витримає – Росія піде далі. А далі вона піде на держави Балтії – Естонію, Литву, Латвію. Це маленькі держави, які, навіть якщо об’єднаються втрьох, не зможуть захистити ті цінності. І тоді військові країн-членів НАТО муситимуть їхати сюди. І щоб військові країн НАТО, ваші сім’ї, не бачили того, що бачимо ми, треба допомагати Україні», – пояснив він.

Глава держави зазначив, що кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати.

«У нас – десятки тисяч чорних пакетів з людьми, які не забирає Росія. Це їхні солдати», – зауважив Президент України.

Він розповів, як вручав ордени сім’ям військовослужбовців, котрі були удостоєні звання Героя України посмертно. За його словами, в очах рідних Героїв було не щастя від отримання нагороди, а трагедія й сльози, які принесла війна.

«Але в нас немає вибору, бо ми не починали війну. Ми на своїй землі, нам немає куди дітися. І тому ми міцні. І тому ми об’єднані. І тому ми воюємо за свободу. Ніхто не хоче втрачати своє життя, але люди віддають життя заради майбутнього. За цією банальною фразою – віддають своє заради чужого – великий біль, велике страждання українського народу й будь-якого народу, який проходить війну. Ось чим закінчуються війни. І оцінити цей біль неможливо», – переконаний Президент.

За його словами, це не війна до останнього українця, але «ми просто не маємо права віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі».

«Тому буде перемога. Бо це наша земля, наші люди, ми за них боремося й платимо високу ціну. Точно буде перемога, тому що іншого виходу просто немає», – переконаний Глава держави.

Президент наголосив, що без воєн за незалежність не може бути здобуття свободи й самостійності, і це варто пам’ятати громадянам інших вільних демократичних країн, прадіди яких також хоробро воювали за незалежність їхніх держав.

«Нам потрібні зброя та санкції, а ми вам за це – свободу й незалежність. Мені здається, що це справедливо», – сказав Володимир Зеленський.