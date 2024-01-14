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Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами – звернення Президента Володимира Зеленського
Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами – звернення Президента Володимира Зеленського

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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

16 січня 2024 року - 12:15

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Президент України в Давосі зустрівся з Президенткою Європейської комісії

16 січня 2024 року - 15:31

Президент України в Давосі зустрівся з Президенткою Європейської комісії

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, передусім у контексті наближення нашої країни до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Глава Української держави та очільниця Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Окрему увагу сторони приділили важливості розблокування рішення про надання нашій країні 50 млрд євро допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року. Володимир Зеленський висловив сподівання на досягнення консенсусу в цьому питанні.

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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

16 січня 2024 року - 12:15
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