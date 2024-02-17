Президент України в Мюнхені зустрівся з обраним Президентом Фінляндії

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з обраним Президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом.

Володимир Зеленський привітав співрозмовника з перемогою на виборах і подякував за чітку позицію щодо засудження російської агресії проти України.

«Ми надзвичайно вдячні вашій країні, вашому народу за непохитну підтримку та тепле ставлення до України та українців. Ви з нами з перших днів повномасштабної війни», – зазначив Глава держави.

Президент України поінформував Александра Стубба про поточну ситуацію на фронті та найнагальніші оборонні потреби української армії.

Володимир Зеленський відзначив важливість збереження підтримки України з боку Фінляндії на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі.