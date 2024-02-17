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Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 12:58

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53

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Президент України в Мюнхені зустрівся з обраним Президентом Фінляндії

17 лютого 2024 року - 18:15

Президент України в Мюнхені зустрівся з обраним Президентом Фінляндії

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з обраним Президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом.

Володимир Зеленський привітав співрозмовника з перемогою на виборах і подякував за чітку позицію щодо засудження російської агресії проти України.

«Ми надзвичайно вдячні вашій країні, вашому народу за непохитну підтримку та тепле ставлення до України та українців. Ви з нами з перших днів повномасштабної війни», – зазначив Глава держави.

Президент України поінформував Александра Стубба про поточну ситуацію на фронті та найнагальніші оборонні потреби української армії.

Володимир Зеленський відзначив важливість збереження підтримки України з боку Фінляндії на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі.

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53
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