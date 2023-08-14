Президент України відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку

Під час робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Зокрема, Глава держави зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

Президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.

Володимир Зеленський і командири військових з’єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті.

Президент дав доручення систематизувати запити військових, врахувавши також інформацію, що прозвучала вчора під час відвідання ОТУ «Соледар», винести їх на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам України.