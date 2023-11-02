Президент України відвідав один із центрів підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії та ознайомився з новітніми зразками артилерійського й інженерного озброєння

У День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ Президент України Володимир Зеленський відвідав один із центрів підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії та ознайомився з новітніми зразками артилерійського й інженерного озброєння і військової техніки, що перебувають на озброєнні Збройних Сил України.

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов доповів Главі держави про особливості застосування артилерійського озброєння й техніки, зокрема САУ AS-90, гармати Д-30, САУ 2С22 «Богдана», САУ PzH 2000, установки БПЛА Shark. Він поінформував Володимира Зеленського про обсяги такого типу озброєння, необхідні для війська.

Начальник інженерних військ – начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ Олександр Яковець ознайомив Президента зі зразками інженерної техніки: інженерним танком Wisent 1, бронетранспортером MaxxPro з мінним тралом Spark, машинами розмінування Ahlmann 12BS та GCS-200, танковим мостоукладачем Biber.

Олександр Яковець детально розповів Володимиру Зеленському про застосування роботизованих систем для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях та поблизу зони активних бойових дій. Він відзначив інженерний танк Shredder, який є одним з найкращих зразків. За його словами, нині триває активне навчання особового складу із його використання.

Також Президентові було продемонстровано взаємодію артилерії та інженерних військ під час виконання бойових завдань, зокрема придушення вогневої точки противника, розгородження мінно-вибухових загороджень та зайняття ворожої позиції.

Після стрільб військовослужбовці ракетних військ передали Главі держави планшет із гравіюванням, а інженери – свій логотип і прапор.