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Робоча поїздка Президента на Харківщину
Робоча поїздка Президента на Харківщину

29 травня 2022 року - 13:53

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Президент України відвідав передові позиції на сході країни та вручив військовим державні нагороди

29 травня 2022 року - 14:51

Президент України відвідав передові позиції на сході країни та вручив військовим державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» – сказав Президент.

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Робоча поїздка Президента на Харківщину

29 травня 2022 року - 13:53
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