Президент України відвідав розташування бригад, які виконують бойові завдання на ділянці Куп’янськ – Лиман

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які виконують бойові завдання на ділянці Купʼянськ – Лиман.

103-тя ОБр ТрО з початку повномасштабного вторгнення РФ виконувала бойові завдання, зокрема, у складі ОТУ «Лиман», а з червня 2022 року підрозділи бригади воюють за свободу України у складі ОСУВ «Хортиця». Торік під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині воїни 103-ї ОБр брали участь у звільненні села Озерне, а також повернули під український стяг Діброву та Ямпіль на Донеччині.

68-ма ОЄБр із серпня 2022 року виконує бойові завдання у складі ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Таврія». Бригада брала участь у боях на Вугледарському напрямку. Цьогоріч у червні її воїни звільнили село Благодатне Донецької області.

Військовослужбовці 25-ї ОПДБр брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України під час антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях у 2014–2019 роках. У 2022-му бригада відзначилася під час контрнаступу сил оборони в районі Балаклії на Харківщині. Її підрозділи брали участь у визволенні Ізюма та окупованих територій на Луганщині. За особливі бойові заслуги, мужність, відвагу й героїзм, виявлений під час виконання бойових завдань, 25-та ОПДБр нагороджена почесною відзнакою Президента України «За мужність та відвагу».

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Лиман» Олександра Грузевича про оперативну ситуацію в зоні відповідальності. Куп’янсько-Лиманський напрямок є одним із найгарячіших на фронті. Російські окупанти постійно намагаються проводити там наступальні дії.

Президент заслухав доповіді комбригів про оперативну ситуацію на полі бою, перебіг наступальних та оборонних дій їхніх підрозділів.

Під час спілкування з командирами Володимир Зеленський отримав інформацію про першочергові потреби підрозділів, серед яких військові найчастіше називали фронтові засоби ППО та РЕБ, окремі види боєприпасів. Також наголошувалося на необхідності спрощення нормативних процедур та усунення бюрократичних перепон, які заважають комплектуванню особовим складом.

Президент також вручив нагороди військовослужбовцям і бойовим медикам, які відзначилися під час захисту України.

«Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави, за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія. Я бажаю всім вам лише перемоги, здоров’я, повертатися живими, не втрачати мотивації, із якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь», – сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави також відвідав танковий підрозділ 21-ї ОМБр, де оглянув техніку, передану українській армії західними партнерами, зокрема танки Leopard-2 та бойові машини піхоти CV-90, які використовувалися в боях на Куп’янському напрямку.

Президент поспілкувався з екіпажами танків та БМП.