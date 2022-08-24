Президент України відзначив допомогу Прем’єр-міністра Великої Британії та запросив до участі в погашенні поштового блоку, присвяченого 31-й річниці незалежності

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває з візитом у нашій країні.

«Сьогодні, у день нашої незалежності, яку ми відзначаємо попри все, я маю честь вручити Борису від імені всіх українців орден Свободи. Ця нагорода повністю відображає те, що Борис робив і робить для нашої країни та всієї Європи», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що нагорода є проявом поваги до Великої Британії та подякою всьому британському народові за рішучу підтримку України.

Голова британського уряду зауважив, що відзнака – це визнання зусиль його держави щодо допомоги Україні.

Крім того, Борису Джонсону присвятили другу символічну табличку на Алеї сміливості, яку відкрили напередодні на площі Конституції в Києві.

«Ми вдячні особисто Борису Джонсону за його лідерство, вдячні за всі ці місяці підтримки, вдячні суспільству Великої Британії за велику допомогу, яку щодня, постійно протягом повномасштабного вторгнення нам надавала велика держава – Велика Британія», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче подякувати всім лідерам держав, які з перших днів допомагали нашій країні відстоювати свободу та незалежність у війні з російським загарбником.

«Ми будемо дякувати не лише на словах, а хочемо подякувати історично. Тому сьогодні на цій Алеї сміливості з’явиться ім’я Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона», – сказав він.

Голова уряду Великої Британії зауважив, що ця відзнака належить усьому британському народові, який підтримує Україну.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон також взяли участь у церемонії погашення поштового блоку «Вільні. Незламні. Непереможні», який «Укрпошта» випустила до 31-ї річниці незалежності України. До поштового блоку увійшла марка із зображенням українського воїна та шість марок з ілюстраціями, які демонструють трагедію повномасштабного російського вторгнення.

Ілюстрації виконані у вигляді чорно-білої хроніки з кольоровими акцентами. Кожне із зображень – це окремі трагічні історії, які сталися в період воєнного часу в різних регіонах України. Вони об’єднані словом «війна». На марках зображено жінку, яка стоїть у багатоповерхівці на уламках зруйнованої квартири; матір із дитиною, які переховуються від ракетних ударів у метро; дівчинку перед нагромадженням згорілих автомобілів; Драматичний театр у Маріуполі із сигнальним написом «Дети», який став останнім прихистком для багатьох українців; Святогірську лавру, яку неодноразово атакували окупанти; дитячий візочок, покинуті валізи та іграшки.

Поштовий блок виконано у графічному стилі. Автор блоку – молодий український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.

Після завершення заходів Володимир Зеленський і Борис Джонсон прогулялися центральними вулицями Києва.