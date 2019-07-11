Президент України вимагає звільнення в. о. голови ДФС

Президент Володимир Зеленський вимагає від в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення. Про це Глава держави заявив 13 липня, під час наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається в Одесі під його головуванням.

«Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбуку, а з реальних документів», – наголосив Володимир Зеленський.

Свою вимогу Глава держави пояснив тим, що Олександр Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав Президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А допис в. о. голови ДФС у соцмережі про увільнення їх від виконання обов’язків виявився неправдивим.

«Я попросив надати мені реальні документи. Вони не збігалися з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у відпустку», – сказав Володимир Зеленський.

В. о. голови Державної фіскальної служби повідомив, що після наради на Закарпатті він увільнив від виконання обов'язків двох посадовців, а ще двоє відправлені у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.

«Я сьогодні напишу заяву», – зауважив він.