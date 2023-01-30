Президент України: Вірю, що разом із Данією нам вдасться повернути мир і розвиток Миколаєву та всьому регіону

Під час відвідання Миколаєва та Одеси Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен та члени данського уряду на власні очі побачили, що потрібно Україні для гарантування повної безпеки південних регіонів нашої держави. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з данською делегацією в Одесі.

«Вдячний, що ми зустрічаємося сьогодні не в столиці, Києві, а саме в Миколаєві та Одесі, щоб на власні очі побачити всі деталі цієї нахабної війни з боку Росії», – наголосив Глава держави.

Він розповів, що в першій половині сьогоднішнього дня Прем’єр-міністр і вся делегація Данії побували в героїчному місті Миколаєві, яке російська армія систематично намагається знищити.

«Завдяки активним діям наших воїнів вдалося відігнати окупантів від рубежів міста, і це скоротило кількість обстрілів. Я дякую Данії, зокрема, за оборонну підтримку, яка допомагає нам забезпечувати наших українських героїв на полі бою необхідною технікою, зброєю, підтримкою», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, під час перемовин сторони докладно обговорили потреби України задля гарантування безпеки південних регіонів.

«Все ж треба ще дуже багато зробити для гарантування повної, фундаментальної безпеки для нашого Миколаєва та для звільнення півдня нашої держави від російських терористів. Сьогодні наші партнери побачили на власні очі, чого саме ми потребуємо», – сказав Президент.

Також під час зустрічі йшлося про потреби у відновленні інфраструктурних та соціальних об’єктів, які постраждали від російських ударів.

«Сотні різних обʼєктів у Миколаєві та області зруйновані вщент. Це житлові будинки, соціальна та економічна інфраструктура, транспортні обʼєкти. Інфраструктура для постачання питної води – на одному з таких об’єктів, що підтриманий Данією, ми сьогодні також були. Росія завдає невибіркових ударів по всьому, що є основою життя наших людей. Я дякую Данії за розпочату спільну роботу з відновлення такої основи. Сьогодні ми обговорили, що вже робиться та що ще необхідно зробити. Але не в майбутньому, а найближчим часом», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла пропозицію нашої держави взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема міста Миколаєва.

«Я вдячний коаліційному уряду Данії за створення окремого фонду з допомоги нашій державі. Одним із ключових напрямів роботи фонду має стати саме відбудова. Я вірю, що разом нам вдасться повернути мир і розвиток Миколаєву та всьому регіону», – наголосив Глава держави.

Він також висловив подяку Данії за приєднання до української ініціативи Grain from Ukraine.

«Дуже важливо, щоб ця ініціатива, як і загалом продовольчий експорт з Одеси, із наших портів, із України загалом, не лише зберігалась, а й розширювалась», – заявив Володимир Зеленський.

Президент акцентував на необхідності розширення Чорноморської зернової ініціативи на порти Миколаївської області та усунення будь-яких перепон, що обмежують рух відповідних суден.

«Я сподіваюся на підтримку Данії в цьому питанні», – сказав Глава держави.

Зі свого боку Метте Фредеріксен назвала російські атаки на цивільну інфраструктуру брутальними й такими, які ніколи не буде забуто.

Премʼєр-міністр повідомила, що Данія долучається до ініціативи Grain from Ukraine, а також і далі підтримуватиме відбудову в Україні.

«Мене дуже надихнула наша сьогоднішня поїздка у Миколаїв. Я побачила цих неймовірних людей. Наша робота буде не лише у відбудові. Також інвестиції – ми хочемо створювати робочі місця, відновлювати економіку разом із данським бізнесом. Я думаю, що багато данських компаній мають чим поділитися, особливо в такій царині, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність. Знаю, що це вас також цікавить. Рішення, які зараз можуть підтримати процес реконструкції України, а також допомогти вам на шляху до ЄС», – наголосила Метте Фредеріксен.