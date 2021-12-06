Президент України виступив на пленарному засіданні шостого саміту Східного партнерства у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у пленарному засіданні шостого саміту Східного партнерства, який триває у Брюсселі.

Як зазначив Глава держави у виступі, для України особливе значення мають три флагманські ініціативи Економічного та інвестиційного плану за результатами саміту Східного партнерства. Перша – це модернізація пунктів пропуску та оновлення інфраструктури на кордонах. І для України підтримка з боку ЄС у вказаному питанні буде дуже цінною. У цьому контексті Президент також відзначив важливість укладення угоди про лібералізацію автомобільних перевезень.

Друга ініціатива, за словами Володимира Зеленського, стосується цифрової трансформації та ІТ-інфраструктури. Він нагадав, що портал державних послуг «Дія», яким уже користується понад 11 мільйонів українців, вивів Україну в лідери цифрових послуг. На черзі – запуск «Дія. Сіті», що дасть змогу створити найпотужніший ІТ-хаб у Східній Європі, та інші амбітні інноваційні проекти. Практичним результатом на цьому шляху було б і скасування плати за роумінг між ЄС та партнерами.

Третя ініціатива, як відзначив Глава держави, лежить у площині енергоефективності та водневої енергетики, що має важливе значення для України та її енергетичної безпеки. Володимир Зеленський розповів, що наступного року в Україні розпочнеться велика термомодернізація. Також наша країна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики, що дасть змогу здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності.

«В усіх цих проектах Україна розраховує на підтримку ЄС і міжнародних фінансових інституцій», – наголосив Глава держави.

Президент України також акцентував увагу на актуальних загрозах безпеці в регіоні, на які з боку ЄС має бути адекватна відповідь. Йдеться, зокрема, про застосування санкційної політики, посилення енергетичної безпеки тощо.