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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданії

13 квітня 2021 року - 15:47

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданського Хашимітського Королівства Абдаллою ІІ ібн Аль-Хусейном.

Глава Української держави запевнив Короля Абдаллу ІІ у підтримці його політики із забезпечення стабільності та безпеки Йорданського Хашимітського Королівства.

Король подякував Президенту України за підтримку та солідарність, відзначивши готовність до продовження всебічного розвитку відносин між Україною та Йорданією, і висловив підтримку на шляху до миру на Донбасі.

Сторони обговорили широке коло питань порядку денного двосторонніх відносин. Співрозмовники наголосили на важливості поглиблення взаємодії, зокрема у торговельно-економічній сфері, проблематиці продовольчої безпеки та в контексті протидії наслідкам  пандемії COVID-19.

«Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону», – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили питання протидії пандемії та шляхи подолання коронавірусної хвороби COVID-19.

«Складний етап пандемії коронавірусу потребує злагоджених зусиль усіх держав світу з метою подолання її наслідків та відновлення співпраці у торговельно-економічній сфері. Між Україною та Йорданією – активний діалог і пошук нових форм взаємодії», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський привітав Короля Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив його на святкування 30-річчя незалежності України.

Король Абдалла ІІ наголосив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Президентом України.

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