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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом

20 травня 2019 року - 21:57

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом. Пан Вейоніс прибув до України для участі в урочистій церемонії інавгурації новообраного Президента.

Володимир Зеленський подякував, що у важкий період для нашої країни Латвія була й залишається надійним партнером і другом України. Президент також особливо відзначив зусилля Латвії у підтримці територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

Він наголосив, що пріоритети України у зовнішній політиці та продовженні реформ залишаються незмінними. Президент також висловив сподівання, що Латвія і надалі буде адвокатом України в Європейському Союзі та НАТО

Крім цього, Володимир Зеленський відзначив зусилля Латвії у наданні допомоги Україні в питаннях реформування оборонного сектору. І запевнив, що в центрі його уваги залишатиметься захист іноземних інвесторів.

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