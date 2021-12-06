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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства
Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Австрії

15 грудня 2021 року - 23:19

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту Східного партнерства провів зустріч з Федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером.

Глава держави привітав Карла Негаммера з призначенням на високу посаду та висловив переконання, що спільне історичне минуле та повага до базових цінностей допоможуть і надалі зміцнювати українсько-австрійське співробітництво.

Перспективність такої співпраці підтверджується відчутними результатами офіційного візиту Президента України до Австрії у вересні 2020 року.

«Частина наших домовленостей уже реалізується, оскільки австрійський бізнес визнає позитивний ефект внутрішніх реформ в Україні та відкриває нові перспективи на нашому ринку», – заявив Володимир Зеленський.

Австрія впевнено посідає шосте місце серед найбільших інвесторів в економіку нашої держави. Зростання двосторонньої торгівлі на 63% за останні дев'ять місяців свідчить про високий потенціал її подальшого розвитку.

Володимир Зеленський погодився, що українсько-австрійська співпраця також сприятиме подальшому просуванню українського бізнесу на внутрішній ринок ЄС, зокрема в межах Східного партнерства, та висловив сподівання на фіксацію Австрією європейської перспективи України у спільній декларації.

Глава Української держави подякував Федеральному канцлеру Республіки Австрія за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінив участь австрійської сторони в установчому саміті Кримської платформи.

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47
У Брюсселі відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи в Нормандському форматі, 15 грудня 2021 року.
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