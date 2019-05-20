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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером

4 червня 2019 року - 23:01

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Вона відбулася 4 червня у рамках робочого візиту Глави держави до інституцій ЄС і НАТО.

Переговори, під час яких було обговорене широке коло питань взаємодії України та Європейського Союзу, засвідчили обопільну зацікавленість сторін у подальшій розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.

Президент України наголосив на незмінності закріплених у Конституції України пріоритетів, передусім стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, а також готовності України дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

Глава держави подякував європейській стороні за незмінну підтримку з боку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України, а також особливу роль, яку відіграє Європейський Союз у стримуванні російської агресії проти України, подоланні її наслідків, вирішенні соціальних, гуманітарних та інших проблем, спричинених нею.

«Наша мета залишається незмінною – звільнення Донбасу виключно політико-дипломатичними засобами», – заявив Президент України, відзначивши важливість продовження та посилення санкційної політики ЄС щодо РФ. 

Зі свого боку очільник Європейської Комісії запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень. 

Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві.

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